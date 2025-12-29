Frattesi via dall’Inter? Spalletti insiste per portarlo alla Juve! Moretto svela | Il tecnico sta cercando di convincere la dirigenza a…

Secondo recenti indiscrezioni, Spalletti starebbe lavorando per portare Frattesi alla Juventus, nonostante la situazione attuale con l’Inter. Moretto ha rivelato che il tecnico è impegnato nel convincere la dirigenza a valutare questa possibilità. La vicenda evidenzia le dinamiche di mercato e le strategie delle squadre coinvolte, aprendo un dibattito sulle prossime mosse nel calciomercato italiano.

Inter News 24 Frattesi via dall’Inter? Spalletti insiste per portarlo alla Juve! Moretto svela: «Il tecnico sta cercando di.». La rivelazione del giornalista. Nuove indiscrezioni di mercato accendono l’asse tra Milano e Torino. Secondo quanto riportato dall’esperto Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, il futuro di Davide Frattesi potrebbe tingersi di bianconero. Il centrocampista della Nazionale, che sta trovando poco spazio nelle rotazioni dell’ Inter, è diventato l’obiettivo numero uno di Luciano Spalletti. Il tecnico della Juventus sta esercitando un forte pressing sulla propria dirigenza per assicurarsi le prestazioni dell’ex Sassuolo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi via dall’Inter? Spalletti insiste per portarlo alla Juve! Moretto svela: «Il tecnico sta cercando di convincere la dirigenza a…» Leggi anche: Frattesi Inter, la Juve valuta due offerte per convincere i nerazzurri: Spalletti in prima fila per averlo! Naufragato il primo tentativo per sbloccare l’affare, ma… Leggi anche: Santini svela: «Spalletti ha chiesto Frattesi alla Juve, c’è la possibilità di questo scambio. Sull’Inter dico questo» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Frattesi via dall’Inter? Ha capito che la sua avventura in nerazzurro è finita! L’indiscrezione | Si vede già con quella maglia addosso; Frattesi via dall’Inter? La società nerazzurra ha già in mano il sostituto; Frattesi via dall’Inter? La Juve non molla e studia la formula dell’operazione | c’è già un’importante apertura!. I mal di pancia di Frattesi che piace a Spalletti, sfida per Gila - Da prima riserva a “dimenticato”: Frattesi e i mal di pancia all’Inter Spalletti lo rivuole, sullo sfondo la Juve. tuttojuve.com

