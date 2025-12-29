Frattesi Juve Spalletti chiede rinforzi a centrocampo | l’incursionista nerazzurro non è l’unico in lista

L’interesse di Frattesi per la Juventus e le richieste di Spalletti di rinforzi a centrocampo sono temi attuali nel mercato di gennaio. La dirigenza bianconera sta valutando diversi profili per migliorare la mediana, senza concentrarsi su un singolo nome. Questa strategia mira a rafforzare la squadra in vista delle prossime sfide, considerando anche l’interesse di altri club e le esigenze tecniche del reparto.

Inter News 24 Frattesi Juve, la richiesta di Spalletti e la strategia bianconera: la dirigenza lavora su più profili per rinforzare il centrocampo a gennaio. La Juventus è pronta a muoversi con decisione sul mercato invernale per soddisfare le richieste del nuovo allenatore, Luciano Spalletti, che ha indicato nel centrocampo il reparto da rinforzare con maggiore urgenza. Alla Continassa il tema è chiaro: serve un innesto capace di dare qualità, dinamismo e soluzioni tattiche in più alla mediana bianconera. La dirigenza, guidata dall’amministratore delegato Damien Comolli e dal direttore sportivo Marco Ottolini, sta sondando diversi profili, con l’obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra sostenibilità economica e impatto tecnico immediato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Juve, Spalletti chiede rinforzi a centrocampo: l’incursionista nerazzurro non è l’unico in lista Leggi anche: Brozovic o Frattesi? La Juve alla ricerca di rinforzi a centrocampo: l’intreccio che coinvolge anche l’Inter Leggi anche: Mercato Juve, Spalletti chiede rinforzi a gennaio: lui resta il sogno del tecnico, ma non sarà facile accontentarlo per costi e conti del club. I dettagli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inter, su Frattesi il Fenerbahce ma vuole la Juve. Scambio? Un altro pallino oltre a Thuram; Alla Juve piace Frattesi: come stanno le cose. VIDEO; Frattesi il preferito di Luciano Spalletti: svelata la richiesta dell'Inter alla Juventus; Si accende il mercato: Frattesi e Raspadori in fuga, ci pensa anche la Juve. La Roma blocca Zirkzee. Juventus, la sfuriata di Spalletti accelera il mercato: assalto a Bernabé, l'ultima idea per Frattesi, chi parte - Sprint sul mercato: c'è un nuovo piano per arrivare a Frattesi. sport.virgilio.it

Juventus, dove e come giocherebbe Frattesi con Spalletti - Il centrocampista in uscita dall’Inter è il vero obiettivo della Juventus a centrocampo: ecco come potrebbe collocarsi all'interno dello scacchiere di Spalletti. msn.com

Juventus, Spalletti vuole Frattesi e i bianconeri studiano la formula. Thuram fuori dall'affare - Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sul crescente interesse della Juventus per Davide Frattesi,. tuttomercatoweb.com

#Frattesi alla #Juventus Si valuta quella contropartita indiretta x.com

Dove giocherebbe Frattesi nella Juventus: l'idea di Spalletti - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.