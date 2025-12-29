Frattesi Inter la Juve non molla la presa! Il nodo prezzo e l’incognita Mondiale | gli ultimi aggiornamenti

Negli ultimi aggiornamenti, si evidenzia come la Juventus continui a seguire con attenzione la trattativa per Frattesi, mentre l’Inter valuta attentamente il prezzo e l’impatto dell’incognita Mondiale sulla possibile operazione. La situazione resta in evoluzione, con le parti che monitorano attentamente gli sviluppi per definire i prossimi passi.

Inter News 24 sulla posizione dei nerazzurri. Il pressing della Juventus su Davide Frattesi si fa sempre più insistente, trasformando il centrocampista in uno dei nomi più caldi di questa sessione invernale di calciomercato. Nonostante il clima di festa in casa Inter per la vittoria ottenuta a Bergamo, il malumore dell’ex giocatore del Sassuolo rimane una nota stonata. Anche nella sfida contro l’Atalanta, il classe ’99 ha visto il campo solo per uno spezzone finale, confermando un trend ormai preoccupante per le sue ambizioni: con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dei milanesi, lo spazio a sua disposizione si è ridotto drasticamente, persino rispetto alla gestione precedente di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, la Juve non molla la presa! Il nodo prezzo e l’incognita Mondiale: gli ultimi aggiornamenti Leggi anche: Frattesi Inter, l’ombra della Juve e l’incognita Mondiale come assist per i bianconeri: quale futuro per il centrocampista? Leggi anche: Calciomercato Inter, Frattesi resta un’idea per la Juventus: prezzo, formula e il nodo Spalletti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Frattesi ascolterà offerte già a gennaio: la Juve non molla, 2 opzioni sul tavolo dei Bianconeri; Frattesi è l'ultimo centrocampista dell'Inter, i numeri parlano chiaro! La volontà del n°16 farà la differenza; Svelato l'unico vero obiettivo a centrocampo della Juventus per il mercato di gennaio; Tether non molla la Juventus, il CEO Ardoino torna all'attacco: Non ritiriamo l'offerta, c'è potenziale inespresso. La Juve non molla Frattesi. La Repubblica: "Inter ferma a 35 milioni. No dei bianconeri allo scambio con Cambiaso" - Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Juventus continua a monitorare la situazione legata a Davide Frattesi. tuttojuve.com

Juve, Frattesi e Hojbjerg: i bianconeri non mollano. Pronto un rilancio - Marotta ha parlato prima del match di Bergamo ‘il giocatore non ci ha chiesto la cessione’. msn.com

Juventus-Frattesi si può: le condizioni per regalarlo a Spalletti nel mercato di gennaio - Rumor - Davide Frattesi in uscita dall'Inter primo nome sul taccuino della Juventus a centrocampo. affaritaliani.it

La Juventus non molla Davide Frattesi Secondo Matteo Moretto, Spalletti starebbe continuando a spingere per l’acquisto del centrocampista dell’Inter, ai margini del progetto #Inter #Frattesi #SpazioInter - facebook.com facebook

Toni: "Frattesi deve cambiare squadra: all' #Inter sarà sempre considerato uno da ultimi minuti" x.com

