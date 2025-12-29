Fratoianni su Hannoun | Non è mio amico La gente come lui tradisce i palestinesi

Fratoianni chiarisce la sua posizione su Hannoun, sottolineando di non aver mai avuto un rapporto di amicizia con lui. Ricorda di averlo incontrato una sola volta, in un contesto pubblico e affollato, e ribadisce il suo disaccordo con le sue posizioni, in particolare riguardo alla questione palestinese. La dichiarazione mira a precisare i propri rapporti e a dissociarsi da eventuali interpretazioni diverse.

«Non ho mai sostenuto Hannoun, non è amico mio. L'ho incrociato una sola volta, diverso tempo fa, a una conferenza stampa in cui c'erano moltissime persone. In un'intervista a La Repubblica, Nicola Fratoianni, leader di Avs parla così dell'uomo in carcere con l'accusa di aver finanziato Hamas con soldi italiani. I due si sono incontrati nel 2022, alla Camera. Fratoianni non smentisce di aver organizzato la conferenza stampa: «Può anche essere. La verità è che non me ne ricordo. Io partecipo a centinaia di conferenze stampa, incontro migliaia di persone. Quel che è certo è che non ho mai avuto alcun rapporto con lui.

