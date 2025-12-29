Fratelli d' Italia | Istigazione al terrorismo al Centro Islamico serata con un ospite controverso evento segnalato alla Questura

Un evento presso il Centro Islamico, con un ospite controverso, è stato segnalato alla Questura per sospetta istigazione al terrorismo. La notizia si inserisce nel contesto di un’indagine che ha portato all’arresto di nove persone coinvolte nel finanziamento di Hamas attraverso associazioni di beneficenza, con un flusso di circa 8 milioni di euro. La vicenda sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e sulle attività di sensibilizzazione nella nostra città.

"L'arresto delle nove persone accusate di aver finanziato il gruppo terrorista di Hamas per 8 milioni di euro attraverso associazioni di beneficenza deve fare alzare il livello di guardia e di attenzione anche nella nostra città - si legge in una nota di Gaetana Russo, deputato di Fratelli d'Italia.

