Al MAXXI di Roma, dal 31 gennaio al 26 aprile 2026, si terrà la mostra

Cosa: Franco Battiato. Un’altra vita, una mostra-evento dedicata al genio della musica italiana.. Dove e Quando: Spazio Extra del MAXXI, Roma; dal 31 gennaio al 26 aprile 2026.. Perché: Un percorso immersivo e inedito che celebra l’artista a cinque anni dalla scomparsa, tra musica, pittura e cinema.. L’universo di Franco Battiato approda a Roma in una veste monumentale e toccante. A cinque anni dalla sua scomparsa, il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo dedica all’artista siciliano una retrospettiva profonda, intitolata Franco Battiato. Un’altra vita. Non si tratta di una semplice esposizione documentaria, ma di un vero e proprio viaggio sensoriale che punta a restituire la complessità di una figura che ha saputo navigare tra l’avanguardia più colta e il pop più popolare, senza mai perdere la propria integrità spirituale e intellettuale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Franco Battiato: una mostra evento al MAXXI di Roma

Leggi anche: In arrivo al Maxxi di Roma una mostra dedicata a Franco Battiato

Leggi anche: Il Maxxi celebra Franco Battiato: l’antologia dedicata al grande artista siciliano tra cimeli e tracce di cultura

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Franco Battiato. Un’altra vita; Al MAXXI la mostra-evento “Franco Battiato. Un’altra vita”; “Un’altra vita”: al MAXXI di Roma la mostra-evento su Franco Battiato; Franco Battiato, oltre il tempo e la musica.

“Un’altra vita”: al MAXXI di Roma la mostra-evento su Franco Battiato - Un percorso immersivo tra musica, pittura, cinema e spiritualità, dal 31 gennaio al ... corrieretneo.it