Franco Battiato | una mostra evento al MAXXI di Roma
Al MAXXI di Roma, dal 31 gennaio al 26 aprile 2026, si terrà la mostra
Cosa: Franco Battiato. Un’altra vita, una mostra-evento dedicata al genio della musica italiana.. Dove e Quando: Spazio Extra del MAXXI, Roma; dal 31 gennaio al 26 aprile 2026.. Perché: Un percorso immersivo e inedito che celebra l’artista a cinque anni dalla scomparsa, tra musica, pittura e cinema.. L’universo di Franco Battiato approda a Roma in una veste monumentale e toccante. A cinque anni dalla sua scomparsa, il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo dedica all’artista siciliano una retrospettiva profonda, intitolata Franco Battiato. Un’altra vita. Non si tratta di una semplice esposizione documentaria, ma di un vero e proprio viaggio sensoriale che punta a restituire la complessità di una figura che ha saputo navigare tra l’avanguardia più colta e il pop più popolare, senza mai perdere la propria integrità spirituale e intellettuale. 🔗 Leggi su Ezrome.it
