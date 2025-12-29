Francesco Akira, atleta della Revolution Pro Wrestling, aggiorna sul suo infortunio al polso destro, subito a agosto 2025. Dopo un periodo di riposo, il polso sembra migliorare e Akira si prepara a tornare in attività, con l’obiettivo di dare il massimo. Restano da seguire gli sviluppi sulla sua riabilitazione e il ritorno in scena.

Francesco Akira è fermo da agosto 2025 a causa di una frattura al polso destro rimediata durante un evento della Revolution Pro Wrestling. Il tre volte campione IWGP Junior Heavyweight Tag Team ha pubblicato un nuovo capitolo della sua serie “diary” sul sito ufficiale della New Japan Pro-Wrestling, aggiornando i fan sulle sue condizioni dopo l’intervento chirurgico. Il 2025 era iniziato nel migliore dei modi per il lottatore dello United Empire, che era arrivato a un passo dalla finale del Best of the Super Juniors prima che l’infortunio fermasse tutto. Le dichiarazioni di Akira sul recupero. Nel suo messaggio, Akira ha parlato apertamente dell’impatto che l’infortunio ha avuto sulla sua carriera: “Fino a maggio tutto andava alla grande, ero vicinissimo alla finale del BOSJ. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Francesco Akira, aggiornamento sull’infortunio: “Il polso sta meglio, tornerò dando il 200%”

