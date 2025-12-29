Frana si stacca a Viù la foto dei massi che invadono la strada provinciale

Il 28 dicembre a Viù si è verificata una frana lungo la strada provinciale 32, appena prima del bivio per il colle del Lys. I massi sono caduti sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento delle autorità per la messa in sicurezza. La zona rimane sotto osservazione e si consiglia di prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.