Frana si stacca a Viù la foto dei massi che invadono la strada provinciale

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 dicembre a Viù si è verificata una frana lungo la strada provinciale 32, appena prima del bivio per il colle del Lys. I massi sono caduti sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento delle autorità per la messa in sicurezza. La zona rimane sotto osservazione e si consiglia di prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali.

A Viù ieri, 28 dicembre, una frana si è staccata lungo la strada provinciale 32, nel tratto immediatamente precedente al bivio per il colle del Lys. Intorno alle 10, diversi massi sono finiti sulla carreggiata, per fortuna senza colpire persone o veicoli.

