FOTO Federica Brignone | l’allenamento di oggi a Valgrisenche

Federica Brignone ha proseguito oggi il suo allenamento sulla neve a Valgrisenche, in Valle d’Aosta. L’atleta si sta preparando con costanza in vista del rientro alle competizioni, mantenendo un focus sulla qualità degli allenamenti in un contesto naturale e tranquillo. La località alpina offre le condizioni ideali per consolidare la preparazione fisica e tecnica, avvicinandola al momento del ritorno in gara.

Proseguono gli allenamenti sulla neve di Federica Brignone, sempre più vicina al rientro in gara: l'azzurra quest'oggi è scesa in pista a Valgrisenche, località della Valle d'Aosta al confine con la Francia. L'italiana a gennaio dovrebbe tornare al cancelletto di partenza. Le prime date che appaiono papabili per il ritorno agonistico di Federica Brignone sono quelle delle tappe italiane della Coppa del Mondo, ovvero le gare veloci di Tarvisio, dal 15 al 18 gennaio con discesa e superG, e la gara infrasettimanale di Kronplatz, col gigante del 20 gennaio. Federica Brignone, al momento, rischia di uscire dal primo gruppo di merito nel gigante femminile e di non partire tra le prime 7 nella prima manche della gara delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il prossimo gigante sarà quello di Kranjska Gora (Slovenia) del 3 gennaio, ma l'azzurra non ci sarà.

