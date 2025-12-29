Fosso vittoria di cuore e bilancio positivo Ora la salvezza passa dalla continuità

Fossombrone Calcio conclude la prima parte di stagione con una vittoria importante, segnando un bilancio complessivamente positivo. La salvezza ora dipende dalla continuità dei risultati e dall’impegno nelle prossime gare. È un momento di riflessione e determinazione, fondamentale per affrontare con fiducia il girone di ritorno e consolidare il percorso intrapreso.

È tempo di bilanci per il Fossombrone Calcio, che chiude la prima parte di stagione con un risultato che può essere letto in chiave positiva ma al contempo sprona all'ottimismo realista in vista del girone di ritorno. I biancazzurri di mister Giuliodori hanno salutato il 2025 con una vittoria di cuore nel derby contro la Recanatese, deciso da una rete di Francesco Casolla: un episodio che non solo ha regalato i tre punti, ma ha anche sottolineato la solidità ritrovata nella gestione partita contro un avversario in piena lotta salvezza. La classifica racconta di un Fossombrone in discreta tranquillità rispetto alla zona playout, collocato a metà graduatoria con 23 punti, con un margine di 5 punti sulla zona play-out.

La finalissima. Davanti al pubblico delle grandi occasioni si è svolta la finale che ha sancito la vittoria dei Polvani. La coppa o meglio i 2 prosciutti sono andati a finire al di là del fosso. - facebook.com facebook

