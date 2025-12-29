Formazioni AFCON 2025 statistiche anteprima streaming

Le formazioni delle partite di qualificazione AFCON 2025, con statistiche e anteprime, sono ora disponibili. Tra gli eventi in evidenza, l’anteprima della sfida Comore-Mali, pubblicata recentemente su 101greatgoals. Per seguire le ultime notizie e le opzioni di streaming, consultate i nostri aggiornamenti, che forniscono informazioni chiare e accurate su questa competizione continentale.

2025-12-29 12:20:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Anteprima Comore-Mali. Notizie sulla squadra Comore-Mali. Il Mali punta a rimanere nelle due posizioni di qualificazione automatica per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2025 (AFCON), quando lunedì la squadra di Tom Saintfiet giocherà la partita decisiva del Gruppo A contro le Comore a Casablanca. Il rigore di Lassine Sinayoko è valso agli Eagles un notevole pareggio contro il Marocco nella seconda partita della fase finale di martedì, ponendo fine al record di 19 vittorie consecutive della nazione ospitante e dei favoriti del torneo nel calcio internazionale.

