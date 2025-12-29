Forlì che brilla parte il conto alla rovescia per il Capodanno in piazza Tantissima attesa Sarà una serata di sano divertimento

A Forlì si avvicina il Capodanno in piazza, un evento atteso da molti. La serata, che si svolgerà in Piazza Saffi, offrirà musica e intrattenimento per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno. L’appuntamento rappresenta un momento di convivialità e festa, con l’energia di speaker e DJ noti, per vivere insieme un momento speciale e condiviso.

