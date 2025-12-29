Forbidden Fruit | di chi è figlio Erim | Kaya o Halit? Il segreto di Ender

Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit su Canale 5, si approfondisce il legame tra Ender e Kaya Ekinci, una figura nota al pubblico. La trama svela dettagli sul passato dei personaggi e i segreti nascosti, tra cui la vera identità di Erim, lasciando i telespettatori con domande su chi siano i suoi genitori, Kaya o Halit. Un intreccio che aggiunge tensione e profondità alla narrazione.

Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit su Canale 5 è entrato in scena Kaya Ekinci, una vecchia conoscenza di Ender. L'uomo è approdato a Istanbul, su richiesta di Halit, per svolgere il ruolo di CEO della Holding Argun. Nel frattempo, si ritrova a dover avere a che fare con Ender. I due hanno avuto una relazione abbastanza turbolenta in passato e oggi lui appare ancora fortemente interessato a lei. Ma ecco che in questi giorni ha iniziato a pensare di essere il vero padre di Erim, in quanto le tempistiche coincidono. Questo perché Ender aveva iniziato la sua storia con Halit subito dopo la loro rottura.

HALIT DEVESTATO: IL FIGLIO DELL’AMANTE DI ENDER È CRESCIUTO CON LUI? FORBIDDEN FRUIT -ANTICIPAZIONI!

«Non desiderando altro che il meglio per Zeynep, devo accettare la sua scelta…» Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, ci aspetta una svolta importante: Zeynep e Alihan sono pronti a lasciare Istanbul per trasferirsi negli Stati Uniti. La l - facebook.com facebook

