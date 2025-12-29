Torna Forbidden Fruit su Canale 5, dopo la pausa natalizia. Nella puntata del 30 dicembre, Yildiz si trova in difficoltà da sola, mentre Kaya ottiene il DNA di Erim. Ecco le anticipazioni di quello che accadrà nel prossimo episodio, in programma domani alle 14. Una narrazione che prosegue con sviluppi sorprendenti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Dopo lo stop natalizio, nel pomeriggio di Canale 5 torna la dizi turca Forbidden Fruit. Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, la serie che racconta la storia delle sorelle Yildiz e Zeynep. La dizi si avvia verso il finale della stagione, a cui ormai manca pochissimo: con l'ultimo episodio di stagione, i telespettatori dovranno salutare due personaggi molto amanti. Intanto, le vicende proseguono con l' episodio di martedì 30 dicembre, durante il quale Kaya otterrà il DNA di Erim con un espediente. L'uomo sospetta di esserne il padre, e le reazioni di Ender non fanno che aumentare i suoi dubbi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 30 dicembre: Yildiz si mette nei guai da sola, Kaya si procura il DNA di Erim

Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni 29 dicembre: i sospetti di Kaya su Ender ed Erim

Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni 28 novembre: Kemal mette nei guai Yildiz con Halit

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Forbidden Fruit 2, anticipazioni 30 dicembre: la bugia di Yildiz; “Forbidden fruit”, le trame dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 29 dicembre al 3 gennaio; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 22 al 27 dicembre 2025.

Forbidden Fruit, anticipazioni 30 dicembre: Yildiz si mette nei guai da sola, Kaya si procura il DNA di Erim - Dopo lo stop natalizio, nel pomeriggio di Canale 5 torna la dizi turca Forbidden Fruit. movieplayer.it