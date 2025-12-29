Oggi, lunedì 29 dicembre, torna in streaming Forbidden Fruit 2, la soap turca disponibile su Video Mediaset. Nella puntata di oggi, Ender si mostra furiosa per il gesto di Kaya, che ha portato Erim a un concerto senza il suo consenso. La scena si conclude con Ender che vieta a Kaya di rivedere il ragazzo, promettendo vendetta. Segui gli aggiornamenti sulla soap per scoprire come si sviluppano gli eventi.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 29 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Ender è furiosa perché Kaya ha portato Erim a un concerto senza prima chiedere il suo permesso; vieta allora all’uomo di rivedere il ragazzo e gli promette vendetta. Kaya però non si arrende: vuole sapere che cosa gli nasconde Ender. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 119 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 29 dicembre in streaming | Video Mediaset

