Forbidden fruit 2 replica puntata del 29 dicembre in streaming | Video Mediaset
Oggi, lunedì 29 dicembre, torna in streaming Forbidden Fruit 2, la soap turca disponibile su Video Mediaset. Nella puntata di oggi, Ender si mostra furiosa per il gesto di Kaya, che ha portato Erim a un concerto senza il suo consenso. La scena si conclude con Ender che vieta a Kaya di rivedere il ragazzo, promettendo vendetta. Segui gli aggiornamenti sulla soap per scoprire come si sviluppano gli eventi.
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 29 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Ender è furiosa perché Kaya ha portato Erim a un concerto senza prima chiedere il suo permesso; vieta allora all’uomo di rivedere il ragazzo e gli promette vendetta. Kaya però non si arrende: vuole sapere che cosa gli nasconde Ender. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 119 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 29 ottobre in streaming | Video Mediaset
Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 29 novembre in streaming | Video Mediaset
Forbidden fruit 2, replica puntata del 24 dicembre in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 28 dicembre in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2 replica puntata del 23 dicembre in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 23 dicembre in streaming | Video Mediaset.
Forbidden fruit 2, replica puntata del 29 dicembre in streaming | Video Mediaset - Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it
Forbidden fruit, anticipazioni dal 27 dicembre al 2 gennaio: crescono le tensioni tra Ender e Kaya, Alihan organizza una sorpresa per Zeynep - Trame complete degli episodi Forbidden fruit in onda dal 27 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026 su Canale 5. superguidatv.it
Forbidden Fruit 29 dicembre 2025 – 2 gennaio 2026: Yildiz contro tutti, Alihan torna con una verità - Forbidden Fruit 29 dicembre 2 gennaio, Yildiz affronta Ender, Alihan torna con una verità e Halit sospetta di Kemal. maridacaterini.it
LA NOTTE NEL CUORE - ULTIMA PUNTATA ANTICIPAZIONI - Cihan colpito al petto durante una rapina
NUOVA MORTE a Forbidden fruit nelle prossime puntate Nulla sarà più come prima https://blstg.news/eZ6c/ - facebook.com facebook
Forbidden Fruit 2. la trama fino al 3 gennaio: Ender furiosa • Ender su tutte le furie nelle prossime puntate. Lo annunciano le anticipazioni degli episodi di Forbidden Fruit fino al 3 gennaio 2026. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.