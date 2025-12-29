Fontane danzanti e Laser Show nel cuore di Latina

Le Fontane Danzanti e il Laser Show, programmati originariamente per il 23 dicembre in piazza del Popolo a Latina, sono stati rinviati al 1° gennaio a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L’evento, che offre uno spettacolo visivo e musicale, si svolgerà nel centro della città, offrendo un’occasione di intrattenimento e aggregazione per tutta la comunità.

🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Fontane danzanti e Laser Show nel cuore di Latina

