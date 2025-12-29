Fondi per i parchi manutenzioni delle aree gioco e una nuova a Cibeno

Sono in programma interventi di miglioramento per i parchi cittadini, con fondi dedicati alla manutenzione delle aree gioco e fitness, oltre alla realizzazione di una nuova area inclusiva a Cibeno. Questa iniziativa interesserà l’area verde tra via della Costituzione e via Canalvecchio, contribuendo a valorizzare gli spazi pubblici e promuovere il benessere della comunità.

Una nuova area giochi inclusiva sarà allestita a Cibeno, nell’area verde compresa tra la fine di via della Costituzione e via Canalvecchio, mentre le aree gioco e fitness presenti nei parchi e giardini della città saranno oggetto di manutenzioni straordinarie. Il progetto esecutivo per i due. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

