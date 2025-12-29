Fondi per finanziare Hamas dall’Italia perquisizioni anche in Brianza

Sono in corso perquisizioni nella provincia di Monza e Brianza nell'ambito di un’indagine condotta dalla Digos e dalla Guardia di Finanza, riguardante presunti finanziamenti dall’Italia ad Hamas. Le verifiche mirano a chiarire eventuali flussi di denaro e a garantire il rispetto delle normative vigenti. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di controllo e prevenzione, volta a monitorare attività sospette di natura finanziaria e terroristica.

Perquisizioni anche nella provincia di Monza e Brianza per l'indagine fatta dalla Digos e dalla guardia di finanza sui presunti finanziamenti ad Hamas. Come spiegato da Today, i finanziamenti sarebbero arrivati tramite fondi raccolti da associazioni di sostegno alla popolazione palestinese tra.

Fondi dall'Italia ad Hamas, 25 indagati: tra loro anche i familiari di Hannoun - Per gli investigatori, la moglie e i due figli del leader palestinese sapevano della reale destinazione del denaro. tg24.sky.it

Nove persone sono state arrestate perché accusate di aver finanziato Hamas raccogliendo fondi in Italia - In totale sarebbero stati raccolti oltre 7 milioni di euro mandati nella Striscia di Gaza dopo gli attacchi del 7 ottobre ... ilpost.it

L’indagine sui fondi per i civili a #Gaza usati per finanziare #Hamas ha fatto ripartire la grancassa negazionista. Ecco perché hanno fatto bene Melillo e Piacente a ricordare che il loro lavoro non cancella le responsabilità di Israele. x.com

