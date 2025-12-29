Fondi per finanziare Hamas dall’Italia perquisizioni anche in Brianza

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso perquisizioni nella provincia di Monza e Brianza nell'ambito di un’indagine condotta dalla Digos e dalla Guardia di Finanza, riguardante presunti finanziamenti dall’Italia ad Hamas. Le verifiche mirano a chiarire eventuali flussi di denaro e a garantire il rispetto delle normative vigenti. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di controllo e prevenzione, volta a monitorare attività sospette di natura finanziaria e terroristica.

Perquisizioni anche nella provincia di Monza e Brianza per l'indagine fatta dalla Digos e dalla guardia di finanza sui presunti finanziamenti ad Hamas. Come spiegato da Today, i finanziamenti sarebbero arrivati tramite fondi raccolti da associazioni di sostegno alla popolazione palestinese tra. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

