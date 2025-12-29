Fondi ad Hamas oggi il presidio solidale per Hannoun davanti a Marassi

Oggi si svolge a Genova un presidio di solidarietà per Mohammad Hannoun, presidente dei palestinesi in Italia, arrestato di recente con altre otto persone per presunti finanziamenti a Hamas. L'iniziativa, che si svolge davanti a Marassi, mira a esprimere solidarietà e a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa vicenda. L’evento è stato annunciato sui social come momento di confronto e sostegno alla figura di Hannoun.

Sta girando in queste ore sui social l'invito a un presidio di solidarietà per Mohammad Hannoun, presidente dei palestinesi in Italia e volto noto a Genova, arrestato nei giorni scorsi insieme ad altre otto persone con l'accusa di avere finanziato Hamas.L'appuntamento con il presidio è oggi.

