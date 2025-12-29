fondi ad hamas indagati in 25

Sono state individuate 25 persone coinvolte in un’indagine relativa al finanziamento di Hamas, tra cui la famiglia di Mohammad Hannoun. Durante le operazioni sono stati sequestrati oltre un milione di euro in contanti, oltre ai materiali informativi, opuscoli e una bandiera associata all’organizzazione. L’indagine si inserisce in un quadro più ampio di attività finanziarie sospette e controlli sulle fonti di finanziamento di gruppi considerati terroristici.

Venticinque indagati in totale, tra cui la moglie e i figli di Mohammad Hannoun. Più di un milione di euro in contanti sequestrato (dopo i 7 milioni bloccati già sabato), insieme a opuscoli, diverso materiale informativo e una bandiera di Hamas. Le indagini, coordinate dalla Dda di Genova, hanno portato all’esecuzione di 9 misure cautelari a seguito di 17 perquisizioni effettuate da Digos e Gdf: 7 persone sono state arrestate, mentre due risultano latitanti e si troverebbero in Turchia e a Gaza. E le intercettazioni in cui uno degli indagati dice che il 7 ottobre "è l’inizio della liberazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

