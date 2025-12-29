Fondi ad Hamas faro degli investigatori sulla pista romana

Le indagini sul caso Mohammad Hannoun, presidente dei palestinesi italiani, si concentrano su una possibile connessione con Hamas. Gli investigatori stanno esaminando una pista di origine romana, che potrebbe fornire elementi utili per chiarire le dinamiche dell’arresto. La richiesta di approfondimenti mira a comprendere eventuali collegamenti e responsabilità, nel rispetto delle procedure giudiziarie e della trasparenza delle indagini.

Una pista romana è al setaccio da parte degli investigatori in relazione all'arresto di Mohammad Hannoun, presidente dei palestinesi italiani. Il focus della direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova, con il coordinamento della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di. Fondi pro Palestina finiscono nelle casse di Hamas? Maxi operazione contro presunta cellula terroristica in Liguria. Tra i nove arrestati c'è Mohammad Hannoun, attivo a Genova (R. Bobbio); Finanziavano Hamas attraverso associazioni di beneficenza: nove arresti in Italia; Fondi ad Hamas, 25 gli indagati in Italia; Soldi, sangue e Hamas: cosa c'è nell'indagine sull'arresto di Mohammed Hannoun. Fondi ad Hamas, domani interrogatorio di garanzia di Hannoun. Si indaga su file cancellati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fondi ad Hamas, domani interrogatorio di garanzia di Hannoun. Oltre 20 indagati per i fondi ad Hamas, i pc dietro una parete - I pc nascosti nell'intercapedine ricavata all'interno di una parete in cartongesso, diverse chiavette Usb, la bandiera di Hamas, diverso materiale informativo.

Fondi dall'Italia ad Hamas, 9 arresti e 7 milioni sequestrati - Il 'Movimento di resistenza islamica', lo stesso responsabile degli attentati del 7 ottobre 2023, avrebbe ricevuto finanziamenti per 7 milioni di euro dalla cellula italiana del network europeo di ... ansa.it

Terrorismo e fondi ad Hamas; Quanto è accaduto conferma che le nostre preoccupazioni erano fondate. Io e il sindaco Roberto Di Stefano avevamo già chiesto l’estensione dell’allontanamento di Hannoun, poi arrestato come vertice della rete italiana pro-Ha - facebook.com facebook

Fondi ad Hamas: il Gav, la solidarietà non è reato x.com

