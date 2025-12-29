Fondi ad Hamas | 200 persone al presidio davanti al carcere di Marassi in solidarietà a Mohammad Hannoun

Oggi, circa 200 persone hanno partecipato a un presidio davanti al carcere di Genova Marassi, esprimendo solidarietà a Mohammad Hannoun, leader dei palestinesi in Italia, accusato di aver finanziato Hamas. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative e con un approccio pacifico, evidenziando l’importanza di un dialogo equilibrato e di una corretta informazione su questa vicenda.

Circa 200 persone hanno partecipato nel pomeriggio di oggi a un presidio davanti al carcere di Genova Marassi in solidarietà con Mohammad Hannoun, leader dei palestinesi in Italia, detenuto con l'accusa di aver finanziato Hamas. L'arresto rientra nell'inchiesta della Dda di Genova.

