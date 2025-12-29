Fondazioni animali infermieri e orchestre | le fantasiose mance nella manovra 2026

La legge di bilancio 2026 introduce diverse misure, tra cui fondazioni, supporto agli animali, iniziative per gli infermieri e interventi nel settore delle orchestre. Dopo l’approvazione in prima lettura al Senato il 23 dicembre, il testo è in fase di approvazione definitiva alla Camera. Questi interventi rappresentano alcune delle novità previste, con l’obiettivo di sostenere vari settori e iniziative nel prossimo anno.

Insieme al Natale, la legge di bilancio ha portato molti regali. Dopo l’approvazione in prima lettura in Senato il 23 dicembre, la finanziaria è pronta a ricevere l’ok senza modifiche anche alla Camera. Il governo ha concesso uno spazio di manovra marginale al parlamento, che se non altro è stato accontentato con la concessione di un “fondino” di alcune centinaia di milioni di euro. Il tesoretto, denominato “Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato”, è diventato così la valvola di sfogo di una miriade di misure a beneficio di territori, filiere ed enti del terzo settore che più stanno a cuore ai parlamentari e ai loro elettori. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Manovra 2026, oltre 7mila assunzioni nella sanità: nuovi medici e infermieri

Pizza, vino e orchestre: ecco le "mancette" della manovra

Nasce la Fondazione infermieri, 'risposte concrete su formazione e ricerca' - Sostenere l'evoluzione della professione infermieristica in Italia e fornire risposte innovative alle esigenze di salute del Paese, incentivando al contempo la formazione e la ricerca. ansa.it

Sanità, nasce la Fondazione Infermieri: progetto per sostenere il futuro della professione - Su impulso della Federazione nazionale Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) nasce la Fondazione infermieri, "un progetto strategico pensato per ... notizie.tiscali.it

Brigitte Bardot lascia il cinema per dedicarsi alla protezione degli animali attraverso sue fondazioni, vivendo una vita nuova lontano dai paparazzi e dagli articoli scandalistici. Buon viaggio Brigitte !! - facebook.com facebook