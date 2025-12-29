Fondazioni animali infermieri e orchestre | le fantasiose mance nella manovra 2026

La legge di bilancio 2026 introduce diverse misure, tra cui fondazioni, supporto agli animali, iniziative per gli infermieri e interventi nel settore delle orchestre. Dopo l’approvazione in prima lettura al Senato il 23 dicembre, il testo è in fase di approvazione definitiva alla Camera. Questi interventi rappresentano alcune delle novità previste, con l’obiettivo di sostenere vari settori e iniziative nel prossimo anno.

Insieme al Natale, la legge di bilancio ha portato molti regali. Dopo l’approvazione in prima lettura in Senato il 23 dicembre, la finanziaria è pronta a ricevere l’ok senza modifiche anche alla Camera. Il governo ha concesso uno spazio di manovra marginale al parlamento, che se non altro è stato accontentato con la concessione di un “fondino” di alcune centinaia di milioni di euro. Il tesoretto, denominato “Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato”, è diventato così la valvola di sfogo di una miriade di misure a beneficio di territori, filiere ed enti del terzo settore che più stanno a cuore ai parlamentari e ai loro elettori. 🔗 Leggi su Lettera43.it

