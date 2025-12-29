Follonica archivia il 2025 con una sconfitta. L’ennesimo ko incassato nella fase finale.

Follonica chiude il 2025 con una sconfitta nell'ultimo turno di Divisione 2. La partita rappresenta l'ultimo risultato dell’anno per la squadra, che conclude la stagione con una nota negativa. Un risultato che richiede analisi e riflessioni per migliorare le prestazioni future.

BASKET Chiusura di 2025 con sconfitta per il Basket Follonica nell’ultimo turno di Divisione 2 dell’anno solare. La formazione follonichese targata Banini Ivano ha perso 77-73 sul difficile campo di Ponsacco, dopo un’altra buona prestazione che lascia per l’ennesima volta il rammarico per una vittoria sfumata nei minuti finali. L’inizio della partita sorride ai padroni di casa, che escono meglio dai blocchi di partenza, fanno la voce grossa sotto le plance e si portano subito in vantaggio. Follonica concede 23 punti nel solo primo quarto. Verso la metà della seconda frazione, Ponsacco cala fisicamente e ne approfittiamo per alzare il ritmo di gioco, recuperando lo svantaggio fino al 39 pari all’intervallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

