Il 31 dicembre a Foggia, in piazza Cavour, si terrà un evento musicale con la Nuova Orchestra Italiana. La serata, prevista per le ore 22, offrirà un repertorio di brani della tradizione napoletana, portando musica e atmosfera festiva per salutare l’arrivo del nuovo anno. Un’occasione per condividere un momento di cultura e convivialità nel cuore della città.

A Foggia arriva la musica della Nuova Orchestra Italiana. L’appuntamento con lo show che ripropone i grandi successi della canzone napoletana è per il 31 dicembre alle 22 in piazza Cavour. Il concerto è gratuito e in scaletta ci sono brani come ‘Voce ‘e notte’, ‘Torna a Surriento’, ‘Era de. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Foggia festeggia il nuovo anno in piazza con la Nuova Orchestra Italiana

