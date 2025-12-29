Fiumi veneti stato di salute condizionato da Pfas e batteri fecali

La quinta edizione della campagna regionale di Legambiente “Operazione Fiumi” ha evidenziato diverse criticità nei fiumi veneti, influenzate dalla presenza di Pfas e batteri fecali. Curata da un team di esperti, l’indagine ha fornito un quadro dettagliato dello stato di salute degli ecosistemi fluviali, sottolineando l’importanza di monitoraggi costanti e interventi mirati per la tutela delle acque e dell’ambiente.

La quinta edizione della campagna regionale di Legambiente "Operazione Fiumi - Esplorare per Custodire", curata da Giulia Bacchiega, Devis Casetta, Piero Decandia, Luigi Lazzaro e Francesco Tosato, ha tracciato un quadro eterogeneo e in parte preoccupante dello stato di salute degli ecosistemi.

