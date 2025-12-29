Fiuggi concerto di Capodanno

A Fiuggi, il concerto di Capodanno rappresenta un momento di tradizione per l'inizio del nuovo anno. L'evento propone un'esibizione musicale con la pianista Elena Domasheva e la voce recitante di Luca Simonelli, offrendo un appuntamento culturale sobrio e raffinato. Un’occasione per condividere un momento di musica e riflessione in un’atmosfera tranquilla e accogliente, nel rispetto delle tradizioni di fine anno.

Tradizionale appuntamento con il primo del nuovo anno. Concerto pianistico con la pianista e concertista Elena Domasheva e la voce recitante di Luca Simonelli. Il programma musicale prevede l'esecuzione di brani di Bach. Il concerto è anche il primo dei quattro concerti dei: "Confetti musicali".

