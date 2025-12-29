Fisco lavoro imprese e famiglie | le principali novità in manovra

La manovra finanziaria presenta diverse novità per fisco, lavoro, imprese e famiglie. Tra le principali misure, si segnalano il taglio delle tasse per il ceto medio, la rottamazione delle cartelle esattoriali e interventi su pensioni e sostegni alle imprese. Questi interventi mirano a favorire la crescita economica e migliorare la situazione finanziaria di cittadini e imprese. Di seguito, una panoramica delle novità più significative.

(Adnkronos) – Il taglio delle tasse al ceto medio e la rottamazione delle cartelle, le pensioni e le misure per il lavoro e le imprese, tra le principali misure in manovra. La legge di bilancio giunge all'ultimo miglio: stasera la Camera voterà la fiducia e domani il via libera definitivo al ddl, dopo un percorso.

