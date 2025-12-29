Firenze spaccata all’agenzia Tecnocasa Infissi rotti e ufficio devastato | Due volte in dieci giorni

A Firenze, l’agenzia Tecnocasa di via Reginaldo Giuliani è stata nuovamente presa di mira dai ladri. Dopo un primo episodio, sono seguiti altri due tentativi nel corso di quest’anno, con danni agli infissi e all’interno dell’ufficio. L’incidente del 29 dicembre rappresenta l’ultimo di una serie di episodi che sollevano preoccupazioni sulla sicurezza della sede.

Firenze, 29 dicembre 2025 - Nuovo colpo ai danni dell’agenzia Tecnocasa di via Reginaldo Giuliani, bersaglio dei ladri per la seconda volta in dieci giorni e per la terza volta dall’inizio del 2025. Stanotte ignoti hanno rotto un altro infisso, si sono introdotti nei locali e hanno portato via ciò che era rimasto della strumentazione elettronica, devastando nuovamente l’ufficio. "Non ne possiamo più" commenta Marco Quercioli dell’agenzia. La prima intrusione era avvenuta tra il 13 e il 14 dicembre: allora i malviventi avevano tentato di forzare la porta sulla strada principale, poi erano passati dal retro sfondando un infisso e facendo razzia di apparecchiature elettroniche, lasciando l’ambiente a soqquadro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

