Fiorentina Beppe Iachini | In bocca al lupo a Vanoli ma io sarei pronto per dare una mano
Beppe Iachini augura buona fortuna a Vanoli, l’allenatore con il cappellino, per la sua nuova avventura. Intervistato da Radio Rai 1 su Radio Anch’io Sport, Iachini ha anche dichiarato di essere disponibile a tornare in panchina con la Fiorentina, qualora ci fosse bisogno. Un messaggio di sostegno e disponibilità che testimonia il suo attaccamento alla squadra e la volontà di contribuire quando richiesto.
