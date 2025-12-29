Fiorentina Beppe Iachini | In bocca al lupo a Vanoli ma io sarei pronto per dare una mano

Beppe Iachini augura buona fortuna a Vanoli, l’allenatore con il cappellino, per la sua nuova avventura. Intervistato da Radio Rai 1 su Radio Anch’io Sport, Iachini ha anche dichiarato di essere disponibile a tornare in panchina con la Fiorentina, qualora ci fosse bisogno. Un messaggio di sostegno e disponibilità che testimonia il suo attaccamento alla squadra e la volontà di contribuire quando richiesto.

Beppe Iachini pronto a dare una mano alla Fiorentina - Faccio solo un grande in bocca al lupo a tutto l'ambiente viola" ... msn.com

Iachini: "Nessun contatto con la Fiorentina. Paratici può far tornare compattezza" - L'ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, nelle ultime settimane accostato nuovamente alla panchina viola, è intervenuto in diretta su Rai Radio 1. firenzeviola.it

Beppe Iachini è probabilmente uno dei candidati forti per sostituire Vanoli alla Fiorentina, ma Fabio Paratici starebbe pensando a una vera rivoluzione con l'arrivo di Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus. Comolli aveva già provato a piazzarlo all - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.