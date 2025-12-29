Fiocchi rosa e azzurri in Comune | l' Amministrazione abbraccia il futuro con 16 nuovi nati

L'amministrazione di Rocca San Casciano celebra la giornata dei nuovi nati sabato 3 gennaio, presso la sala del Consiglio comunale. In questa occasione, saranno accolti ufficialmente 16 bambini, 9 femmine e 7 maschi, nati nel 2025. Un momento di condivisa attenzione verso le giovani famiglie e il futuro della comunità, che sottolinea l'importanza di valorizzare le nuove generazioni.

Sabato 3 gennaio si festeggia a Rocca San Casciano la giornata dei nuovi nati. Alle 11 presso la sala del Consiglio - sede del Comune verrà dato il benvenuto alle 9 femmine e ai 7 maschi nati nel 2025. 16 nascite che, sommate alle 14 del 2024, rappresentano una garanzia per il mantenimento dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

