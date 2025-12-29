Fiocchi rosa e azzurri in Comune | l' Amministrazione abbraccia il futuro con 16 nuovi nati

Il Comune di Rocca San Casciano celebra sabato 3 gennaio la giornata dei nuovi nati, accogliendo con gioia i 16 bambini (9 femmine e 7 maschi) nati nel 2025. L’evento si terrà alle ore 11 nella sala del Consiglio, in un momento di riconoscimento e condivisione per le famiglie. Un’occasione per sottolineare l’attenzione dell’amministrazione verso le giovani generazioni e il futuro della comunità.

Sabato 3 gennaio si festeggia a Rocca San Casciano la giornata dei nuovi nati. Alle 11 presso la sala del Consiglio - sede del Comune verrà dato il benvenuto alle 9 femmine e ai 7 maschi nati nel 2025. 16 nascite che, sommate alle 14 del 2024, rappresentano una garanzia per il mantenimento dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Fiocchi rosa e azzurri in Comune: l'Amministrazione abbraccia il futuro con 16 nuovi nati Leggi anche: Fiocchi rosa e azzurri in Comune: l'Amministrazione abbraccia il futuro con 16 nuovi nati Leggi anche: Due fiocchi azzurri e uno rosa, nati tre gemelli "prematuri" al Policlinico: stanno bene e presto a casa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La trincea degli 8mila nati nell’epoca del baby crash. In 15 borghi dell’entroterra finora zero culle; Marca senza giovani, persi 3.300 under 18 in un anno. E i trevigiani con meno di 24 anni scesi sotto quota 200mila. La mappa dei Comuni; I VIP che diventeranno genitori nel 2026; Il baby crash delle Marche Le nascite città per città e i 15 borghi senza culle. Fiocchi arcobaleno per figlio dell'assessora, polemica a Padova - Né rosa né azzurri ma fiocchi arcobaleno per la nascita di Aronne, figlio di Margherita Colonnello, assessora al Sociale del Comune di Padova, del Partito Democratico. ansa.it È guerra ai fiocchi azzurri e rosa - Un paio d’anni fa avevano suscitato incredulità, stupore e anche un po’ d’orrore le oltre 50 possibilità di risposta offerte da Facebook Usa alla domanda: 'Di che sesso sei? avvenire.it Lieto evento alle Dune. Ventotto baby tartarughe prime nate nel comune - Il paese festeggia la schiusa avvenuta nella notte e seguita dai volontari Wwf. lanazione.it Le iscrizioni sono aperte!!!!!! Preparate i fiocchi rosa per la SoloWomen Run 2026!!!!! Non perdertela per nulla al mondo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.