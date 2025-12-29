Fine vita respinto il ricorso del governo Meloni contro la legge della Toscana | cosa ha deciso la Consulta

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del governo Meloni contro la legge toscana sul fine vita. La decisione conferma che la normativa regionale è compatibile con la Costituzione, pur richiedendo alcune modifiche. La sentenza evidenzia come alcuni articoli affrontino questioni di competenza statale, richiedendo un intervento di riscrittura per garantire il rispetto delle competenze costituzionali.

La legge regionale toscana sul fine vita non è illegittima, in sé, ma diversi dei suoi articoli vanno riscritti perché toccano temi su cui solo lo Stato può decidere. La Corte costituzionale ha respinto il ricorso che aveva fatto il governo Meloni, chiedendo di bocciare l'intera norma, ma ha chiarito che circa la metà degli articoli è incostituzionale del tutto o in parte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

