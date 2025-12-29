Fine vita la legge della Toscana è costituzionale | Consulta boccia ricorso del governo Meloni cosa cambia

La Corte Costituzionale ha recentemente confermato la costituzionalità della legge regionale toscana sul fine vita. Sebbene la normativa sia valida, alcuni articoli devono essere rivisti, poiché riguardano materie di competenza esclusiva dello Stato. Questa sentenza chiarisce il quadro legislativo e indica le eventuali modifiche necessarie per mantenere coerenza tra leggi regionali e principi costituzionali.

La legge regionale toscana sul fine vita non è illegittima, in sé, ma diversi dei suoi articoli vanno riscritti perché toccano temi su cui solo lo Stato può decidere. La Corte costituzionale ha respinto il ricorso che aveva fatto il governo Meloni, chiedendo di bocciare l'intera norma, ma ha chiarito che circa la metà degli articoli è incostituzionale del tutto o in parte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Fine vita, respinto il ricorso del governo Meloni contro la legge della Toscana: cosa ha deciso la Consulta

Leggi anche: Affitti brevi e Airbnb selvaggi , la Consulta boccia il ricorso del Governo: ok alla legge toscana contro l’overtourism

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fine vita, si riapre la discussione sulla legge. Zaia: «La voterei». Stefani: «Competenza nazionale»; Cardinale Lojudice: inclusione giusta, fine vita torni al Parlamento; Il cardinale Lojudice: bene il «reddito di inclusione» e la legge sul fine vita torni in Parlamento; Toscana, un anno sul web: da “fine vita” a “Lucio Corsi”, le parole più cercate del 2025.

“La legge della Toscana non è illegittima interamente, ma varie parti violano le competenze statali”, la Consulta accoglie parzialmente il ricorso sul fine vita - La Corte Costituzionale ha dichiarato non illegittima la legge sul fine vita della Toscana, pur censurando diverse disposizioni ... ilfattoquotidiano.it