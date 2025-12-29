Fine vita la legge della Toscana è costituzionale | Consulta boccia ricorso del governo Meloni cosa cambia
La Corte Costituzionale ha recentemente confermato la costituzionalità della legge regionale toscana sul fine vita. Sebbene la normativa sia valida, alcuni articoli devono essere rivisti, poiché riguardano materie di competenza esclusiva dello Stato. Questa sentenza chiarisce il quadro legislativo e indica le eventuali modifiche necessarie per mantenere coerenza tra leggi regionali e principi costituzionali.
La legge regionale toscana sul fine vita non è illegittima, in sé, ma diversi dei suoi articoli vanno riscritti perché toccano temi su cui solo lo Stato può decidere. La Corte costituzionale ha respinto il ricorso che aveva fatto il governo Meloni, chiedendo di bocciare l'intera norma, ma ha chiarito che circa la metà degli articoli è incostituzionale del tutto o in parte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
