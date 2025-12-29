Fine vita la decisione della Consulta sulla legge toscana

La Corte costituzionale ha esaminato la legge toscana sul fine vita, dichiarandone la validità nel suo insieme. Tuttavia, ha evidenziato che alcune disposizioni eccedono le competenze dello Stato, rendendo necessari interventi di revisione. Questa decisione rappresenta un importante passo nel quadro normativo italiano, aprendo un dibattito su autonomia regionale e limiti delle competenze legislative in materia di fine vita.

La Corte costituzionale ha stabilito che la legge della Toscana sul fine vita non è illegittima nel suo impianto generale, ma presenta singole disposizioni che oltrepassano le competenze riservate allo Stato. Secondo i giudici, la normativa regionale rientra complessivamente nell'ambito della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e mira a «dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l'assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che chiedano di essere aiutate a morire». Tuttavia, la Consulta ha rilevato che alcune parti del testo invadono ambiti attribuiti in via esclusiva alla legislazione statale.

Fine vita, la Consulta: la legge toscana non è illegittima. Ma alcune disposizioni violano le competenze - La Corte Costituzionale salva l’impianto della legge regionale sul suicidio medicalmente assistito: la regione può organizzare procedure sanitarie, ma senza disciplinare gli effetti giuridici del fine ... editorialedomani.it

Fine vita, respinto il ricorso del governo Meloni contro la legge della Toscana: cosa ha deciso la Consulta - La legge regionale toscana sul fine vita non è illegittima, in sé, ma diversi dei suoi articoli vanno riscritti perché toccano temi su cui solo lo Stato ... fanpage.it

