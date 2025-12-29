Fine vita Consulta | Punti della legge toscana violano competenze dello Stato

La Corte costituzionale ha esaminato la legge toscana del 2025 sull'aiuto al suicidio, respingendo le censure statali sull’intera normativa. Tuttavia, ha dichiarato illegittime alcune sue disposizioni, evidenziando un conflitto tra le competenze regionali e quelle dello Stato. La decisione apre un confronto sui limiti e le competenze delle diverse istituzioni nel delicato ambito delle scelte di fine vita.

Fine vita, la Consulta accoglie in parte il ricorso del governo sulla legge regionale della Toscana - Illegittime alcune disposizioni della legge regionale toscana, ma al tempo stesso vengono respinte le censure statali rivolte all’interno impianto normativo. msn.com

Matteo Zuppi: "Serve un accordo politico sul fine vita, il Parlamento segua la Consulta" - Il presidente della Cei invita le parti politiche a legiferare, precisa che "la Chiesa non avallerà mai una legge che autorizzi il suicidio o ... huffingtonpost.it

L’ULTIMO MOMENTO «Noi dobbiamo pensare alla nostra vita, e così come pensiamo al lavoro, come pensiamo alle vacanze, come prevediamo tutte le cose della vita, così va prevista anche la fine della vita. Mi sembra quanto mai evidente, fa parte proprio d - facebook.com facebook

Fine vita. Perché il 2026 può essere l'anno giusto (di F. Olivo) x.com

