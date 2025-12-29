Fine vita Consulta | legge Toscana non illegittima interamente ma per singole norme
La Corte Costituzionale ha giudicato parzialmente legittima la legge toscana sul fine vita, respingendo le censure statali sull’intera normativa, ma dichiarandone l’illegittimità per alcune singole norme. La sentenza n. 204 del 2025 evidenzia un approccio equilibrato, riconoscendo l’autonomia regionale su specifici aspetti della legge. Questa decisione rappresenta un importante precedente nel dibattito sul rapporto tra legislazione regionale e principi costituzionali in materia di fine vita.
(Adnkronos) – Con la sentenza numero 204 del 2025 la Corte Costituzionale ha respinto le censure statali sull’intera legge regionale toscana numero 16 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni. La Corte -spiega una nota della Consulta- ha ritenuto che nel suo complesso la legge . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
