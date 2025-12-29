La Corte Costituzionale ha giudicato parzialmente legittima la legge toscana sul fine vita, respingendo le censure statali sull’intera normativa, ma dichiarandone l’illegittimità per alcune singole norme. La sentenza n. 204 del 2025 evidenzia un approccio equilibrato, riconoscendo l’autonomia regionale su specifici aspetti della legge. Questa decisione rappresenta un importante precedente nel dibattito sul rapporto tra legislazione regionale e principi costituzionali in materia di fine vita.

(Adnkronos) – Con la sentenza numero 204 del 2025 la Corte Costituzionale ha respinto le censure statali sull’intera legge regionale toscana numero 16 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni. La Corte -spiega una nota della Consulta- ha ritenuto che nel suo complesso la legge . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fine vita, Consulta: legge Toscana non illegittima interamente ma per singole norme

Leggi anche: “La legge della Toscana non è illegittima interamente, ma varie parti violano le competenze statali”, la Consulta accoglie parzialmente il ricorso sul fine vita

Leggi anche: Legge toscana sul fine vita, la Corte Costituzionale: “Non del tutto illegittima, ma varie parti violano le competenze statali”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le discussioni sulla morte volontaria medicalmente assistita Regione per Regione; Zuppi: «Sì a una legge sul fine vita, il Parlamento segua la Consulta. Pace in Ucraina? Trump ha aperto una strada»; Fine vita: Consulta, non è illegittima l'intera legge della Toscana; Fine vita. Perché il 2026 può essere l'anno giusto (di F. Olivo).

Fine vita, Consulta: legge Toscana non illegittima interamente ma per singole norme - 'Numerose sue disposizioni hanno però illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale' ... adnkronos.com