Fine vita Consulta | Illegittime solo alcune parti della legge toscana

La Corte costituzionale ha approvato la validità generale della legge toscana sul fine vita, respingendo le censure statali. Tuttavia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune sue specifiche disposizioni. La decisione evidenzia un giudizio articolato sulla normativa regionale, mantenendo in vigore la maggior parte delle norme, ma limitando alcune parti considerate in contrasto con la Costituzione.

Con la sentenza numero 204 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure statali sull'intera legge regionale toscana numero 16 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l' illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni. La Corte ha ritenuto che nel suo complesso la legge regionale sia riconducibile all'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e persegua la finalità di "dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l' assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che - trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza n.

