Fine vita | Bazoli ' inderogabile necessità legge nazionale'

La sentenza della Corte costituzionale sulla legge Toscana relativa al fine vita sottolinea l’importanza di una normativa chiara e uniforme a livello nazionale. Bazoli evidenzia come questa decisione confermi l’indispensabilità di una legge statale, affinché siano garantiti diritti e tutele adeguate per chi si trova in fase avanzata della vita. La discussione su questo tema rimane centrale nel dibattito pubblico e politico italiano.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - “La sentenza della Corte costituzionale sulla legge Toscana che regola il fine vita conferma due cose. La prima è che, sul piano organizzativo e procedurale, le Regioni possono ben intervenire per dare attuazione ai principi desumibili dalle sentenze della Corte sul suicidio assistito. La seconda, che le Regioni non possono comunque andare oltre, intervenendo su condizioni e limiti per l'accesso al suicidio assistito, che sono riservate al legislatore nazionale. Tutto questo ci conferma nella inderogabile necessità di procedere con l'approvazione di una legge nazionale, che invano chiediamo da inizio legislatura". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fine vita: Bazoli, 'inderogabile necessità legge nazionale' Leggi anche: Il caso delle gemelle Kessler riapre il cantiere sul fine vita, Zullo: "Presto una legge nazionale. I medici non aiutino a morire" Leggi anche: Fine vita: Fico, no a ideologismi; Cirielli, competenza nazionale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fine vita: Bazoli, 'inderogabile necessità legge nazionale' - “La sentenza della Corte costituzionale sulla legge Toscana che regola il fine vita conferma due cose. lanuovasardegna.it

Fine vita, il senatore del Pd Bazoli: “Sbagliato un comitato scelto dal premier” - «Anche nella maggioranza si sono resi conto che la bozza sul fine vita necessita di molte correzioni. repubblica.it

Fine vita, Bazoli (Pd): “Un’intesa con la maggioranza? Solo se modifica il testo attuale. Troppi i punti critici” - Fine vita, Bazoli (Pd): “La maggioranza è molto divisa e ha trovato una sintesi su un testo largamente incompleto e insoddisfacente” “Bisogna che la maggioranza sia disponibile a modificare i punti ... affaritaliani.it

L’ULTIMO MOMENTO «Noi dobbiamo pensare alla nostra vita, e così come pensiamo al lavoro, come pensiamo alle vacanze, come prevediamo tutte le cose della vita, così va prevista anche la fine della vita. Mi sembra quanto mai evidente, fa parte proprio d - facebook.com facebook

Fine vita. Perché il 2026 può essere l'anno giusto (di F. Olivo) x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.