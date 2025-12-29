Fine vita | Bazoli ' inderogabile necessità legge nazionale'

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sentenza della Corte costituzionale sulla legge Toscana relativa al fine vita sottolinea l’importanza di una normativa chiara e uniforme a livello nazionale. Bazoli evidenzia come questa decisione confermi l’indispensabilità di una legge statale, affinché siano garantiti diritti e tutele adeguate per chi si trova in fase avanzata della vita. La discussione su questo tema rimane centrale nel dibattito pubblico e politico italiano.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - “La sentenza della Corte costituzionale sulla legge Toscana che regola il fine vita conferma due cose. La prima è che, sul piano organizzativo e procedurale, le Regioni possono ben intervenire per dare attuazione ai principi desumibili dalle sentenze della Corte sul suicidio assistito. La seconda, che le Regioni non possono comunque andare oltre, intervenendo su condizioni e limiti per l'accesso al suicidio assistito, che sono riservate al legislatore nazionale. Tutto questo ci conferma nella inderogabile necessità di procedere con l'approvazione di una legge nazionale, che invano chiediamo da inizio legislatura". 🔗 Leggi su Iltempo.it

