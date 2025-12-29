A fine anno, l'Area progressista commenta le recenti promesse politiche a Agrigento, osservando che manca solo l'elisir di lunga vita tra gli impegni annunciati. Nuccio Dispenza, portavoce dell'Area, evidenzia come molte promesse, tra cui il rilancio dell’aeroporto, seguano schemi consolidati e prevedibili. Un'analisi sobria delle dichiarazioni che riflette il panorama politico locale senza enfasi o sensazionalismi.

"Nell'elenco delle promesse fatte in questi giorni dagli esponenti delle famiglie politiche che dominano su Agrigento, manca solo l'elisir di lunga vita, poi c'è tutto, a partire dall'ever green dell'aeroporto, come da copione unto e bisunto": lo sottolinea Nuccio Dispenza, portavoce dell'Area. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Fine anno, l'Area progressista: "Nelle promesse politiche di queste ore manca solo l'elisir di lunga vita"

