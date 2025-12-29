Finanziamenti ad Hamas per €7mln pc ripuliti da file e hard disk ad amico di fiducia di Hannoun legali | Accuse costruite da Israele

Secondo le indagini, circa sette milioni di euro sarebbero stati destinati a Hamas attraverso finanziamenti, con prove di computer e hard disk ripuliti da file e documenti. Gli inquirenti sostengono che la documentazione sia stata cancellata per evitare controlli, mentre una copia sarebbe stata conservata da un “fidato” collegato a Hannoun. Le legali di quest’ultimo definiscono le accuse “costruite” e di origine israeliana.

L’inchiesta sui presunti finanziamenti dall’Italia ad Hamas, dall’inizio - Sono indagate 25 persone, di cui 7 sono state arrestate, accusate di aver aiutato associazioni palestinesi considerate illegali da Israele ... ilpost.it

Oltre 20 indagati per i fondi ad Hamas, i pc dietro una parete - I pc nascosti nell'intercapedine ricavata all'interno di una parete in cartongesso, diverse chiavette Usb, la bandiera di Hamas, diverso materiale informativo. ansa.it

L’inchiesta sui presunti finanziamenti dall’Italia ad Hamas, dall’inizio x.com

Sarebbero stati raccolti anche in Sardegna i fondi destinati ad Hamas, quei finanziamenti per sette milioni di euro che dovevano arrivare ai combattenti palestinesi - facebook.com facebook

