Finanziamenti ad Hamas per €7mln pc ripuliti da file e hard disk ad amico di fiducia di Hannoun legali | Accuse costruite da Israele
Secondo le indagini, circa sette milioni di euro sarebbero stati destinati a Hamas attraverso finanziamenti, con prove di computer e hard disk ripuliti da file e documenti. Gli inquirenti sostengono che la documentazione sia stata cancellata per evitare controlli, mentre una copia sarebbe stata conservata da un “fidato” collegato a Hannoun. Le legali di quest’ultimo definiscono le accuse “costruite” e di origine israeliana.
Secondo gli inquirenti, la documentazione sarebbe stata eliminata per il timore di controlli e arresti, ma una copia sarebbe stata salvata su un hard disk esterno e affidata a una persona ritenuta fidata. Un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo per ricostruire nel dettaglio la rete di contatti e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
