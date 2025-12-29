Finanzia Agevolata Regione Campania

La Finanzia Agevolata della Regione Campania offre opportunità di finanziamento dedicate alle imprese turistiche, tra cui alloggi, ostelli, villaggi turistici, campeggi, case e camere vacanze, alberghi e strutture correlate. Questa iniziativa mira a sostenere lo sviluppo e l’innovazione del settore, favorendo investimenti e miglioramenti delle strutture ricettive presenti sul territorio campano. Un’occasione per imprese del comparto di accedere a risorse agevolate e favorire la crescita sostenibile.

Imprese Turistiche da Alloggi a Ostelli- Villaggi turistici -Campeggi – Case e camere vacanze – Alberghi e simili e strutture ed aree annesse.. Il ns. Studio di Consulenza – Evidenzia la pubblicazione di un interessante avviso, bandito dalla Regione Campania, che concede contributi alle imprese turistiche per la realizzazione di interventi e opere per migliorare la sostenibilità, la fruibilità, l'accessibilità e l'attrattività di destinazioni non ricomprese nei circuiti turistici tradizionali. Possono presentare domanda di contributo le Micro, Piccole o Medie Imprese (MPMI) regolarmente iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente: • costituite ed operanti; • che, alla presentazione dell'istanza, abbiano depositato almeno 2 bilanci o presentato almeno 2 dichiarazioni dei redditi; • in possesso di CUSR e CIN; • operanti con codice Ateco primario (desumibile da visura camerale) in uno dei seguenti settori di attività: 55.

