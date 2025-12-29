Filettino Cantinando

Da oltre dieci anni, Cantinando a Filettino offre una passeggiata gastronomica nel cuore del centro storico. Questa iniziativa permette di scoprire e apprezzare la cucina tradizionale di montagna, valorizzando i sapori autentici e le eccellenze locali. Un appuntamento che invita a conoscere le specialità del territorio in un contesto autentico e rispettoso della cultura culinaria di montagna.

Cantinando è la passeggiata gastronomica che, da 10 anni, proietta il centro storico di Filettino in un viaggio nella cucina tipica di montagna.Dalle 18:00 in poi, le cantine del borgo si trasformano in piccole locande dove provare le ricette della tradizione realizzate con ingredienti per lo più.

