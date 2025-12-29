La costituzione della giunta regionale della Campania guidata da Roberto Fico è attualmente in sospeso. Le trattative tra le parti proseguono senza una definizione immediata, lasciando ancora aperto il quadro politico. La situazione resta in stand by in attesa di un accordo che possa sbloccare la composizione dell’esecutivo prima del Consiglio regionale.

Ancora in stand by la formazione della giunta regionale di centrosinistra della Campania targata Roberto Fico. Questa mattina è previsto l'insediamento del nuovo Consiglio regionale e l'obiettivo del Governatore è di arrivarci con i decreti di nomina degli assessori già firmati. Per Fico, quella. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - FIco ancora senza Giunta: trattativa ad oltranza prima del Consiglio regionale

Leggi anche: Giunta Campania, Fico tratta a oltranza coi partiti. Oggi alle 11 la prima seduta del Consiglio regionale

Leggi anche: Campania: il 29 dicembre prima seduta del Consiglio regionale dell'era Fico

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

FIco ancora senza Giunta: trattativa ad oltranza prima del Consiglio regionale; Nella giunta regionale di Fico De Luca vuole imporre Bonavitacola: trattative in stallo; Roberto Fico e la Giunta della Campania: nodi politici ancora da sciogliere; Dentro la giunta che verrà: Bonavitacola, Fico e la partita del potere in Campania - Sud Notizie Napoli -.

FIco ancora senza Giunta: trattativa ad oltranza prima del Consiglio regionale - Diversi tuttavia i nodi ancora sul tappeto, mentre si avvierebbe a soluzione uno dei più spinosi: Fulvio Bonavitacola, già vicepresidente della giunta De Luca, farà parte del prossimo governo regional ... salernotoday.it