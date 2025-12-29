FIco ancora senza Giunta | trattativa ad oltranza prima del Consiglio regionale
La costituzione della giunta regionale della Campania guidata da Roberto Fico è attualmente in sospeso. Le trattative tra le parti proseguono senza una definizione immediata, lasciando ancora aperto il quadro politico. La situazione resta in stand by in attesa di un accordo che possa sbloccare la composizione dell’esecutivo prima del Consiglio regionale.
Ancora in stand by la formazione della giunta regionale di centrosinistra della Campania targata Roberto Fico. Questa mattina è previsto l'insediamento del nuovo Consiglio regionale e l'obiettivo del Governatore è di arrivarci con i decreti di nomina degli assessori già firmati. Per Fico, quella. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
FIco ancora senza Giunta: trattativa ad oltranza prima del Consiglio regionale - Diversi tuttavia i nodi ancora sul tappeto, mentre si avvierebbe a soluzione uno dei più spinosi: Fulvio Bonavitacola, già vicepresidente della giunta De Luca, farà parte del prossimo governo regional ... salernotoday.it
Roberto Fico, giunta regionale al fotofinish: le spine nel campo largo per l’intesa sugli assessori - Davanti a loro ci sarà Roberto Fico da solo o si presenterà insieme a tutta la ... ilmattino.it
Giunta, ultime trattative: Fico stringe sulle deleghe, resta il nodo del bilancio - Roberto Fico non ha ancora chiuso il puzzle dei dieci assessori che comporranno la sua squadra. ilmattino.it
Fico ha varato la nuova giunta regionale. Bonavitacola sarà vice, la Saggese assessore per Casa riformista Giunta Regione Campania. Aggiornamento. Tre assessori andranno al Pd: Mario Casillo, Enzo Cuomo, sindaco di Portici; e Roberta Santaniello. Per il - facebook.com facebook
Fico, delega light a Bonavitacola:la mossa per sbloccare la giunta x.com
