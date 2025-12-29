Fiamme in cucina famiglia intossicata | cinque all’ospedale

Ieri pomeriggio, alle 14:45, un incendio si è sviluppato in una casa a Badia al Pino, nel comune di Arezzo. L’incendio ha causato l’intossicazione di cinque persone, trasportate in ospedale per accertamenti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di verifica. Le autorità stanno valutando le circostanze dell’incidente e le eventuali misure di sicurezza da adottare.

AREZZO Un incendio è scoppiato ieri alle 14,45 in una casa singola in via Madonna dell’Olio, a Badia al Pino, nel comune di Arezzo. Il rogo ha causato il ricovero di cinque persone, tutte intossicate dal fumo. Tra i feriti, tre donne (di 55, 18 e 25 anni) e due uomini (di 19 e 82 anni) sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Donato. Sul posto sono intervenuti il 118, con le ambulanze India 6 e Blsd Croce Bianca e i vigili del fuoco del comando di Arezzo, che hanno prontamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione. Poco prima, alle 12, un altro incendio si era sviluppato in un appartamento in viale Dante, ad Arezzo, all’interno della cucina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

