Fiaccolata per le vittime della strada modifiche alla viabilità a Frosinone il 30 dicembre

Il Comune di Frosinone ha annunciato modifiche temporanee alla viabilità per martedì 30 dicembre 2025, in occasione della fiaccolata in memoria delle vittime della strada. L’evento, previsto in quella giornata, richiede alcune variazioni al traffico cittadino per garantire la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento della manifestazione. Si invitano cittadini e automobilisti a prestare attenzione alle indicazioni temporanee e a pianificare eventuali percorsi alternativi.

Genova, San Fruttuoso ricorda le vittime della strada: una fiaccolata il 22 settembre - Lunedì 22 settembre, il quartiere genovese di San Fruttuoso ospiterà una fiaccolata in memoria di chi ha perso la vita in ... ilsecoloxix.it

Tommasi: «Incidenti, un damma per chi resta e per noi soccorritori», il ds di Pedemontana Emergenza alla fiaccolata in ricordo delle vittime della strada - «Quando succede un incidente, si forma un'onda lunga che si propaga nel tempo per anni, portando con sé dolore». ilgazzettino.it

Fiaccolata ricorderà le tre vittime dell'incidente nel frusinate. Due i ragazzi feriti #ANSA x.com

Fiaccolata ricorderà le tre vittime dell'incidente nel frusinate. Due i ragazzi feriti #ANSA - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.