Festa per il nuovo anno in piazzetta con Gigio Rosa e DJ Anselmo

Il Comune di Grazzanise ha organizzato una festa in piazzetta per il nuovo anno, con l’evento musicale di Gigio Rosa e DJ Anselmo. La manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale guidata da Enrico Petrella, offre un’occasione per salutare l’anno appena concluso e accogliere quello nuovo in un’atmosfera di convivialità e condivisione. Un’opportunità per la comunità di riunirsi e festeggiare insieme l’arrivo del 2024.

Capodanno si avvicina e a Grazzanise tutto è pronto per brindare al nuovo anno. L’amministrazione comunale guidata da Enrico Petrella ha già messo a punto un ricco programma per far vivere in allegria il passaggio dal vecchio al nuovo anno.Mercoledì 31 dicembre piazzetta Emiliana sarà animata con. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Festa per il nuovo anno in piazzetta con Gigio Rosa e DJ Anselmo Leggi anche: A Jesolo l'anno nuovo si apre con il dj set di Guè Leggi anche: "Agricoltura in Fiera" con Tony Tammaro, i Ditelo Voi e Gigio Rosa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Capodanno 2026 in Emilia-Romagna; Musica e giochi: festa in piazzetta per dare il benvenuto al 2026; Soul per il Capodanno in piazza. E Faenza risponde con il rock; Capodanno 2026 nelle piazze a Nord Est: dove andare, cosa fare. La nostra selezione di eventi. Capodanno: le migliori feste tra piazze, teatri e locali a Treviso e provincia - Si va dalla serata satirica a teatro alla festa carica di energia, dalla magia del circo sotto lo chapiteau fino ai party esclusivi con open bar e alle cene a tema vintage ... trevisotoday.it

Capodanno, a Milano niente festa in piazza? Dalla fiaccolata di Livigno al concertone sul lungolago di Como, ecco le città dove brindare sotto il cielo - A Cremona l'appuntamento è in piazza Stradivari, a Pavia al Teatro Fraschini con «La febbre del sabato ... msn.com

Capodanno a Vicenza: il cuore della festa si sposta in centro. Ecco il programma - Vicenza si prepara a celebrare l’arrivo del 2026 con un evento tutto nuovo, aperto a tutti e completamente gratuito: per la prima volta la grande festa di ... ecovicentino.it

Corinaldo: Capodanno con musica, teatro e festa per salutare il nuovo anno - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.