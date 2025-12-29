Ferrieri Caputo miglior arbitro donna al mondo Ai fischietti napoletani disse | L’errore esiste rassegniamoci

Ferrieri Caputo, riconosciuta come la migliore arbitro donna al mondo, è nota per il suo approccio equilibrato e professionale. Ai fischietti napoletani ha ricordato che l’errore fa parte del gioco: “L’errore esiste, rassegniamoci”. La sua filosofia si basa sulla costante ricerca di miglioramento, mantenendo lucidità e analizzando con spirito costruttivo, senza lasciarsi condizionare dalla paura di sbagliare.

“L’errore? Prima o poi si verifica, mettiamoci l’anima in pace, bisogna lavorare per ridurre il margine, non perdere mai lucidità, imparare per far meglio, fare una analisi costruttiva e non identificarsi con questo “. Parola di Maria Sole Ferrieri Caputi, il miglior arbitro donna al mondo come decretato dall ‘Aia Meglio anche di quella Stephanie Frappart che ha ottenuto il riconoscimento per cinque volte tra il 2019 ed il 2023. L’arbitro della Sezione di Livorno, prima donna a dirigere una partita della Serie A italiana, ha preceduto di 4 punti proprio la direttrice di gara transalpina. A nominarla l’International Federation of Football History & Statistics (Iffhs). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ferrieri Caputo miglior arbitro donna al mondo. Ai fischietti napoletani disse: “L’errore esiste, rassegniamoci” Leggi anche: Ricordate la Ferrieri Caputi? È stata eletta miglior arbitro donna del mondo, eppure in Serie A non arbitra mai Leggi anche: Maria Sole Ferrieri Caputi orgoglio livornese: è lei la miglior arbitra del mondo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Maria Sole Ferrieri Caputi è il miglior arbitro donna del mondo - Livorno conquista la scena internazionale del calcio grazie a Maria Sole Ferrieri Caputi, eletta miglior arbitro donna del mondo 2025 dalla International Federation of Football History & Statistics ... livornopress.it Maria Sole Ferrieri Caputi è la miglior arbitro donna al mondo per l’anno 2025 - Maria Sole Ferrieri Caputi è stata eletta miglior arbitro donna al mondo per l’anno 2025 dall’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) ... vogue.it

E' toscana la migliore arbitro donna del mondo - LIVORNO: La scelta della Federazione Internazionale è caduta sulla livornese Maria Sole Ferrieri Caputi, prima direttrice di gara in una partita di Serie A ... toscanamedianews.it

Maria Sole Ferrieri Caputi è la “Miglior Arbitra del Mondo 2025”. Di lei vi abbiamo già parlato. Classe 1990, livornese. Giovanissima e già pioniera. Nel 2022 diventa la prima donna di sempre ad arbitrare una partita di Serie A maschile (Sassuolo-Salernitana). - facebook.com facebook

Maria Sole Ferrieri Caputi è la migliore arbitro donna al mondo: nuovo riconoscimento per la 35enne di Livorno x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.