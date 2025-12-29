Ferrieri Caputo miglior arbitro donna al mondo Ai fischietti napoletani disse | L’errore esiste rassegniamoci

Ferrieri Caputo, riconosciuta come la migliore arbitro donna al mondo, è nota per il suo approccio equilibrato e professionale. Ai fischietti napoletani ha ricordato che l’errore fa parte del gioco: “L’errore esiste, rassegniamoci”. La sua filosofia si basa sulla costante ricerca di miglioramento, mantenendo lucidità e analizzando con spirito costruttivo, senza lasciarsi condizionare dalla paura di sbagliare.

“L’errore? Prima o poi si verifica, mettiamoci l’anima in pace, bisogna lavorare per ridurre il margine, non perdere mai lucidità, imparare per far meglio, fare una analisi costruttiva e non identificarsi con questo “. Parola di Maria Sole Ferrieri Caputi, il miglior arbitro donna al mondo come decretato dall ‘Aia Meglio anche di quella Stephanie Frappart che ha ottenuto il riconoscimento per cinque volte tra il 2019 ed il 2023. L’arbitro della Sezione di Livorno, prima donna a dirigere una partita della Serie A italiana, ha preceduto di 4 punti proprio la direttrice di gara transalpina. A nominarla l’International Federation of Football History & Statistics (Iffhs). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

