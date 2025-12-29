Ferrara esalta quel bianconero | È evidente che durante la settimana sta dando segnali importanti Sabato a Pisa ha spaccato la partita

Ferrara evidenzia l’importanza del contributo dei giocatori subentrati durante la partita di Pisa, sottolineando come questi segnali siano fondamentali nel corso della settimana. L’analisi si concentra sull’effetto che le sostituzioni hanno avuto nel risultato, evidenziando la capacità di adattamento e di impatto immediato di alcuni elementi della rosa di Spalletti. Un’osservazione che conferma come ogni intervento possa fare la differenza in una sfida decisiva.

