Feriti per i botti di Capodanno a Piedimonte Matese il centro nevralgico per le emergenze

A Piedimonte Matese è attiva un’unità di chirurgia della mano per gestire eventuali emergenze legate ai ferimenti causati dai botti di Capodanno. La struttura si pone come punto di riferimento per intervenire prontamente in caso di incidenti, garantendo assistenza qualificata a chi abbia subito danni durante i festeggiamenti. Questo intervento mira a ridurre i rischi e a offrire un supporto immediato a chi ne ha bisogno.

Un'unità di chirurgia della mano attivata a Piedimonte Matese per far fronte a eventuali emergenze per l'esplosione di botti durante la notte di Capodanno. E' quanto predisposto dall'Asl di Caserta che ha attivato un piano straordinario per la gestione di eventuali pazienti feriti durante i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

